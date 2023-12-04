"У нас закончились деньги": Белый дом срочно обратился к Конгрессу США о помощи Украине

Без финансирования военные усилия Киева по защите от РФ могут остановиться.

Директор Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при исполнительном офисе президента США) Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо о необходимости утвердить помощь Украине.

Об этом сообщает АР.

В письме, обнародованном Белым домом, отмечено, что прекращение финансирования и поступление оружия для украинцев "поставит Украину на колени на поле боя", не только поставив под угрозу ее достижения, но и "увеличив вероятность российских военных побед".

Она добавила, что у США уже закончились деньги, которые они использовали для поддержки украинской экономики, и "если экономика Украины упадет, они не смогут продолжать воевать, будет полная остановка".

"У нас закончились деньги – и почти закончилось время", – говорится в письме.

Напомним, законопроект о помощи для Украины и Израиля может быть принят в Конгрессе Соединенных Штатов до конца года.

А в Белом доме заявили о помощи Украине зимой, а именно, в усилении противовоздушной обороны, обеспечении защиты объектов критической инфраструктуры, а также усилении устойчивости энергосети Украины — три главных направления поддержки США запланировали в зимний период.

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