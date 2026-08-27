У НАТО критически мало ракет Patriot: чем это грозит Европе

Ракет для Patriot

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В результате США с Ираном американские военные в Европе испытывают дефицит ракет-перехватчиков. Поэтому в НАТО волнуются, что станут уязвимыми перед Россией, хотя прямого нападения с ее стороны в ближайшее время не ожидают.

Об этом сообщает Associated Press.

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Дефицит систем Patriot и последствия для Европы

Представитель обороны США в Европе и чиновник НАТО на условиях анонимности сообщили, что наибольшую тревогу вызывает нехватка ракет для систем Patriot, сбивающих баллистические ракеты.

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Американский чиновник отметил, что из-за этого в случае вражеского удара по электростанции или штабу Альянс может оказаться в положении Украины и быть вынужденным «получать один удар за другим в челюсть», поскольку в Европе «точно» нет достаточного количества таких ракет для отражения длительного нападения.

Отмечается, что такая ситуация явилась следствием войны США против Ирана, которая длится уже шесть месяцев. Запасы ракет из Европы были переброшены на Ближний Восток, где американские силы и союзники выпустили значительное количество перехватчиков для борьбы с иранскими беспилотниками и ракетами.

В то же время полковник армии США Мартин О’Доннелл, военный представитель НАТО, заявил, что «просто нельзя сказать», что количество ракет Patriot в Европе превышает критическое количество. По его словам, НАТО способна блокировать удары и имеет достаточно боеприпасов для самозащиты и поддержки Украины.

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл также назвал заявления о дефиците боеприпасов в США «ложными», отметив, что арсенал достаточен для защиты интересов страны.

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Влияние на Украину и проблемы производства

Сообщается, что дефицит ракет остро ощущается в Украине, которая зависит от поставок американских систем ПВО для защиты от российских баллистических ракет. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в ходе конфликта в Иране было использовано 65% американских запасов Patriot — это примерно 1500 из 2330 ракет.

Ожидается, что первый европейский завод по производству ракет Patriot откроется в Германии в сентябре, а поставки могут начаться в начале следующего года. Однако пока некоторые страны, приобретя комплексы, сталкиваются с нехваткой боеприпасов к ним. Эксперты отмечают, что в определенной степени сдерживающим фактором для России остаются ее ограничения и война в Украине.

Дефицит ракет Patriot — последние новости

Напомним, Польша готова приступить к производству ракет PAC-3 для Patriot в партнерстве с Украиной.

Ранее мы писали, что Украине на зиму нужно 300 ракет для ПВО Patriot, чтобы отражать атаки врага.

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К слову, в последние российские атаки на Киев пусковые установки Patriot оставались без ракет-перехватчиков. Поэтому украинская ПВО не смогла перехватить баллистические ракеты.

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