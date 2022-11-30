У НАТО нет стратегии войны в Украине: Арестович объяснил, почему Альянс не предоставляет дальнобойное оружие

Стратегия НАТО по войне России против Украины строится на принципе "не навредить".

Как в США, так и в НАТО, в этой войне нет стратегических планов и целей.

Об этом советник офиса президента Алексей Арестович рассказал 30 ноября во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Это главная и самая страшная трагедия Запада и всего происходящего. Они не знают пока такое постпутинский и построссийский мир. Не знают, нужен ли он им, а также не знают, какой он будет и, соответственно, не знают, как им управлять" ", – отметил Арестович.

По его словам, международное сообщество, НАТО, США опасаются развития событий в "постпутинской" России.

"Не имея ментальной модели, они не могут перейти к стратегическому планированию, а значит, не могут принимать никаких серьезных стратегических решений. Поэтому вся их стратегия в отношении нашей войны, Путина, РФ идет по принципу "не навредить". Есть конфликт, который идет в В заданных пределах, по заданным давно правилам, идет постепенно, оставляя время на реакцию, принятие решений. Их задача не дать ему развиваться так, чтобы он стал неуправляемым", — добавил советник.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Германию передать Украине ЗРК Patriot.

Между тем , в Пентагоне тоже заявили, что пока не планируют предоставлять Украине системы Patriot.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.