У Назарбаева рассказали свою версию о передаче должности главы Совбеза Казахстана

Пост председателя Совбеза Нурсултан Назарбаев якобы передал сам.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев добровольно передал должность главы Совета безопасности действующему главе страны Касиму-Жомарту Токаеву.
Об этом заявил пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Айдос Укибай, сообщает издание ORDA.kz.
Он пояснил, что Назарбаев самостоятельно принял решение о передаче должности, поскольку массовые протесты в стране якобы требовали "оперативно, жесткого и бескомпромиссного" ответа. Кроме того, он назвал распространенную информацию "лживыми слухами и провокационными записями" в СМИ.
Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и занял должность единоличного главы Совбеза, который до этого занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.
Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".
8 января Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании бывшего главы КНБ Карима Массимова. Он находится в изоляторе временного содержания. Продолжается досудебное расследование по статье о государственной измене.
Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.