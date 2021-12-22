У нее светились глаза: в России мужчина поджег свою бывшую, потому что принял ее за ведьму

У нее светились глаза: в России мужчина поджег свою бывшую, потому что принял ее за ведьму

Женщину госпитализировали с ожогами головы, шеи, тела и рук первой, второй и третьей степеней тяжести.

В Волгоградской области суд вынес приговор 40-летнему жителю города Новоаннинский Андрею Атарщикову, который принял подругу за ведьму и поджег ее.

Об этом сообщает российское издание Лента.ру.

Из материалов дела следует, что в мае 2021 года Атарщиков и его бывшая сожительница устроили застолье у него дома. Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт. Женщина не хотела продолжать отношения с Атарщиковым.

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Мужчина решил, что она ведьма. Мол, у нее светятся глаза. Тогда он решил это проверить.

Атарщиков пошел в сарай за канистрой с бензином, облил экс-подругу и поджег её. Женщина мгновенно вспыхнула.

Осужденный погасил потерпевшую и намазал мазью ожоги, которые женщина получила. Несмотря на это, на следующий день ей стало хуже. Женщину госпитализировали с ожогами головы, шеи, тела и рук первой, второй и третьей степеней тяжести.

Сам Атарщиков был признан виновным по ст. 111 Уголовного Кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасному для жизни человека, совершенное с мучениями для потерпевшего") .

Суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы с учетом смягчающих обстоятельств — потерпевшая заявила, что подсудимый возместил ей материальный ущерб и моральный ущерб в полном объеме.

Напомним, в Киеве мужчина на улице из-за ревности жестоко зарезал бывшего любимого своей сожительницы.

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