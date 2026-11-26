Украинец находится в тяжелом состоянии / © Associated Press

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25 ноября в Варшаве 22-летний украинец совершил самосожжение. Парень был студентом одного из польских университетов и, вероятно, таким образом протестовал против дискриминации украинцев в Польше.

Об этом пишет польское издание fakt.pl.

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Что известно о пострадавшем и почему он поджег себя

В полиции сообщили, что самосожжение в Краковском пригороде Варшавы совершил 22-летний украинец.

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«По нашей информации, 22-летнего мужчину зовут Эдвард. Он появился в районе Министерства и Президентского дворца, чтобы выразить протест против положения граждан Украины в Польше. Он требовал, чтобы к ним относились наравне с поляками. При себе у него был плакат или лист бумаги, на котором, вероятно, он объяснил мотивы своих действий. Содержание этого сообщения пока не обнародовано», — сообщают польские СМИ.

Издания сообщают, что украинец, возможно, был студентом Ченстоховского политехнического университета, другие утверждают, что он учился в Варшавском политехническом университете. По информации некоторых СМИ, этот поступок мог быть связан с «проблемами в учебе». Точной информации о том, где именно учился украинец, нет.

Что известно о состоянии украинца

Состояние 22-летнего мужчины очень тяжелое. Он получил обширные ожоги лица, шеи, рук и туловища. Огонь полностью уничтожил его одежду. Несмотря на серьезные травмы, он еще был в сознании, когда спасатели переносили его в машину скорой помощи. Затем его доставили в больницу на улице Шасеров в Варшаве.

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