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У него с собой был плакат: появились новые подробности об украинце, совершившем самосожжение в Польше
В Польше 22-летний гражданин Украины совершил самоподжог. Парень, возможно, был студентом и таким образом протестовал против дискриминации украинцев.
25 ноября в Варшаве 22-летний украинец совершил самосожжение. Парень был студентом одного из польских университетов и, вероятно, таким образом протестовал против дискриминации украинцев в Польше.
Об этом пишет польское издание fakt.pl.
Что известно о пострадавшем и почему он поджег себя
В полиции сообщили, что самосожжение в Краковском пригороде Варшавы совершил 22-летний украинец.
«По нашей информации, 22-летнего мужчину зовут Эдвард. Он появился в районе Министерства и Президентского дворца, чтобы выразить протест против положения граждан Украины в Польше. Он требовал, чтобы к ним относились наравне с поляками. При себе у него был плакат или лист бумаги, на котором, вероятно, он объяснил мотивы своих действий. Содержание этого сообщения пока не обнародовано», — сообщают польские СМИ.
Издания сообщают, что украинец, возможно, был студентом Ченстоховского политехнического университета, другие утверждают, что он учился в Варшавском политехническом университете. По информации некоторых СМИ, этот поступок мог быть связан с «проблемами в учебе». Точной информации о том, где именно учился украинец, нет.
Что известно о состоянии украинца
Состояние 22-летнего мужчины очень тяжелое. Он получил обширные ожоги лица, шеи, рук и туловища. Огонь полностью уничтожил его одежду. Несмотря на серьезные травмы, он еще был в сознании, когда спасатели переносили его в машину скорой помощи. Затем его доставили в больницу на улице Шасеров в Варшаве.