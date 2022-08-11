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"У них больше никакой надежды не осталось": российский оппозиционер рассказал о панике в Кремле из-за провала в Украине

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"У них больше никакой надежды не осталось": российский оппозиционер рассказал о панике в Кремле из-за провала в Украине

В Кремле сейчас раздумывают, как "сухими" выйти из этой воды и "прилично" закончить войну.

В Кремле понимают, что задуманная, запланированная и торжественно объявленная война – провалилась. Теперь надо найти какой-то выход из нее.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Геннадий Гудков для 24 канала.

Он отметил, что кремлевские прихвостни сейчас болезненно и со стрессом ищут для себя выход из этой войны. Однако пока не находят.

"Они очень надеются и до конца верят в чудо, что вдруг Украина сядет с ними за стол переговоров, если они заминируют какую-нибудь АЭС и будут угрожать уничтожением. У них больше никакой надежды ни на что не осталось", — считает Гудков.

Российский оппозиционный назвал несколько пунктов, которые сейчас видят в Кремле:

  • Запад перестал с ними разговаривать.
  • Китай не оказался той стороной, которая придаст импортозаменяющие свойства всей экономике и промышленности.
  • Эмбарго будет.
  • Доходы падают.
  • Финансовое положение ухудшается.
  • Ужасное положение промышленности в бизнесе.

"Все нарастает, как снежный шар. Там это понимают, поэтому у них задача как можно быстрее закончить войну. Однако так, чтобы ее можно было подать как победу", — сообщил Геннадий Гудков.

Напомним, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что кремлевская элита сейчас в панике и пытается понять "с кем решать вопросы". У российского правительства сейчас есть оппозиционные настроения, поскольку представители кремлевских элит пытаются найти, "кому сдаваться, с кем решать вопрос, кому можно занести, чтобы убежать".

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