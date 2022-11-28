"У них это отработано со времен Советского Союза": Жданов назвал возможный способ ликвидации Лукашенко

Военный эксперт напомнил, как погиб в 1980 году первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Петр Машеров.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что для самопровозглашенного президента Беларуси началась черная полоса в жизни, а погибнуть он может во время "случайного" ДТП.

Об этом он говорил в воскресенье, 27 ноября, в своем видеоблоге.

По его словам, после внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который был нитью, связывавшей белорусского диктатора со странами Запада, встал вопрос ликвидации и самого Александра Лукашенко.

Жданов напомнил, что по информации аналитиков агентства RLI, кремлевская пропаганда заготовила версию, что к покушению на белорусского диктатора причастны спецслужбы Украины или Польши под руководством разведки НАТО.

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"Это даст повод вовлечь белорусскую армию в войну, поглотив страну и лишив ее суверенитета", — сказал военный эксперт.

Он также повторил озвученную вчера информацию о 15-20 тысячах человек из силовых структур Беларуси, которые вроде бы готовы воевать против Украины.

"У Лукашенко началась темная полоса в жизни, потому что Путин загоняет его в тупик — либо он вступает в войну и отдает армию, и тогда у него остается шанс сохранить свою жизнь, либо..." — отметил Жданов.

Комментируя вероятную ликвидацию Александра Лукашенко, эксперт напомнил о гибели в ДТП первого секретаря ЦК Компартии Беларуси Петра Машерова. В 1980 году на трассе "Москва — Минск" на пути его кортежа неожиданно появился автосамосвал, загруженный картофелем.

“У них это нормально. Отработано со времен Советского Союза”, — намекнул Жданов.

Однако он отметил, что на следующий день после смерти Лукашенко белорусская армия не сможет вступить в войну, поскольку у нее нет достаточных резервов — технику и боеприпасы со складов уже теперь белорусы отдают армии РФ. Но его уход от власти или ликвидация будет означать, что это может произойти.

Напомним, российский оппозиционер, юрист Марк Фейгин считает удивительным факт смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея, который был коммуникатором этой страны с Западом.

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