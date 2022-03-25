"У них много смелости": Байден отметил особое мужество мирных жителей Украины на встрече с военными США

"У них много смелости": Байден отметил особое мужество мирных жителей Украины на встрече с военными США

Байден восхищен мужеством украинцев, которые голыми руками останавливают танки.

Президент США Джо Байден, выступая перед американскими войсками в Польше, отметил особую храбрость украинских мирных жителей, ложащихся под танк, защищая свою страну.

Об этом сообщает CNN.

"У украинского народа большой скелет. У них много смелости. Посмотрите, как они активизируются... Женщины, молодые люди стоят посреди, перед проклятым танком, просто говорят: "Я не пойду. Я держусь". Они невероятны", — сказал он.

Байден отметил, что сейчас в мире наблюдается борьба между "демократией и олигархами".

"То, чем вы занимаетесь, — это гораздо больше, чем просто то, можете ли вы облегчить жизнь народу Украины. Мы на новом этапе. Ваше поколение, мы в точке перелома", — добавил он.

Напомним, президент США Джо Байден прилетел в пятницу, 25 марта, в город Жешув, в 100 км от украинской границы. В Польше президент будет два дня. Завтра у него официальная встреча с президентом Польши.