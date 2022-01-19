У "няш-мяш" Поклонской изменились планы, и в Африку она не поедет

У "няш-мяш" Поклонской изменились планы, и в Африку она не поедет

Поклонская отказалась стать посольством России в Кабо Верде.

Бывший "прокурор" Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая должна стать послом России в африканской республике Кабо-Верде, не будет вступать в должность. У нее поменялись личные происшествия.

Об этом пишет российский ТАСС.

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"Нет, не планирую (ехать в Кабо-Верде, — ред.). Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства", — сказала Поклонская.

Эту информацию подтвердили и в российском МИД.

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", – говорится в сообщении.

Напомним:

Наталья Поклонская стала "прокурором" Крыма в апреле 2014 года. В октябре 2018 года прокуратура Автономной республики Крым объявила Поклонской подозрение в нарушении законов и обычаев войны .

. Генеральная прокуратура Украины также составила подозрение в незаконном лишении свободы политзаключенных Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко.

Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко. 9 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, в частности, против Натальи Поклонской.

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