У Орбана истерически отреагировали на возможность вступления Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто / © Associated Press

Реклама

Заверения министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о неизбежном и скором вступлении нашей страны в ЕС вызвало истерическую реакцию венгерского министра Петера Сийярто, главы внешнеполитического ведомства в правительстве Виктора Орбана.

В своей заметке на платформе Х глава МИД Венгрии вдруг заявил о «вмешательстве» Украины в венгерские выборы.

«Мы знаем, что вы хотите правительство, которое согласится с Брюсселем и будет готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы не допустим этого!» — самоуверенно написал Петер Сийярто, традиционно не упоминая о хозяине Кремля Владимире Путине, который принес эту войну в Европу.

Реклама

При этом министр правительства Орбана цинично пообещал защищать Венгрию и ее народ «от вашей войны».

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что в Венгрии якобы не будет парламента, который в течение ближайших 100 лет поддержит вступление Украины в Европейский Союз. Он назвал такой план обреченным на провал, поскольку президент РФ Владимир Путин, которому откровенно прислуживает венгерский премьер, не сможет прожить так долго.

Напомним, накануне, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе резко раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана.

«Каждый Виктор, который живет за европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие москвы», — сказал он.

Реклама

Венгерский премьер ответил, что «каждый получит то, что заслужил», и цинично заявил, что украинский президент «уже четвертый год не может или не хочет довести войну до конца».