У Орбана оправдались за его встречу с Путиным и слова о "военной операции"

Глава администрации Орбана пытался оправдать своего шефа тем, что и сам Байден неоднократно встречался с Путиным.

Глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуяш попытался оправдать своего шефа за встречу с Путиным в Китае.

Об этом передает венгерский телеканал ATV.

Гуяш ответил на заявление посла США в Венгрии Дэвида Прессмана, который сказал, что Орбан "решил встать рядом с человеком, чьи силы ответственны за преступления против человечности в Украине. Пока Россия наносит удары по мирным украинцам, Венгрия хлопочет о деловых соглашениях".

Глава администрации Орбана в ответ сказал, что и сам Байден неоднократно встречался с Путиным.

"Если вы оглянетесь на последние несколько лет, то увидите встречи между Джо Байденом и президентом Путиным, в том числе во время президентства и вице-президентства Джо Байдена. Я предлагаю вам посмотреть эти фотографии", — сказал Гергей Гуяш.

Когда ему ответили, что во время встречи президента США Джо Байдена с Путиным полномасштабного нападения РФ на Украину не было, Гуяш обтекаемо заявил, что "во время войны крайне важно говорить о мире, и о том, что российская агрессия должна как можно скорее прекратиться".

В ответ на вопрос о том, почему на встрече с Путиным Орбан использовал термин "военная операция" — так же, это делают россияне — а не война, глава администрации не дал прямого ответа. Он лишь напомнил, что официальная позиция Будапешта такая же, как у других членов ЕС – осуждение войны и уважение к территориальной целостности Украины.

Напомним, что 17 октября в Пекине венгерский премьер Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин провели незапланированную встречу. Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны ЕС.

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