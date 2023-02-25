У Орбана признали, что агрессором в войне в Украине является Россия, но виновным назвали НАТО

Несмотря на пророссийские взгляды, у Орбана порадовались, что границы Венгрии располагаются вдали от РФ.

Руководитель Офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш признал, что агрессором против Украины является Россия, но частично виновную возложили на НАТО.

Об этом он сказал на брифинге в субботу, 25 февраля, пишет Telex.

Он подчеркнул, что однозначно юридически ответственным за начало войны является Россия, впрочем, не забыл за кремлевские нарративы, заявив, что "если бы НАТО дало РФ гарантии по неуступлению Украины, то можно было избежать нападения Путина". Он аргументировал, что попытки дали бы понять, действительно ли Путин использовал вступление Украины в Альянс только как повод начать полномасштабную войну.

"Если бы НАТО дало гарантии, что Украина в долгосрочной перспективе не вступит в Альянс, тогда российского нападения можно было бы избежать, или это было бы просто фальшивым оправданием", — заявил он.

Впрочем, Гуйяш сказал, что Венгрия считает борьбу Украины за суверенитет "героической", добавив, что "Россия должна договариваться с Киевом". Несмотря на пророссийские взгляды, он порадовался, что границы Венгрии располагаются далеко от РФ.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан известен своими скандальными заявлениями и даже циничными заявлениями по Украине и поддержкой Москвы. Но в последнее время его позиция по отношению к Украине начинает смягчаться. Как заявил российский публицист Пионтковский, Орбан засуетился после того, как его не пригласили на Бухарестский саммит лидеров всех восточноевропейских стран в Варшаве.

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