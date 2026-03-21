Газопровод «Турецкий поток» / © Газпром

Любая атака на газопровод Турецкий поток на территории Турции будет трактоваться как нападение на страну-члена Альянса. Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Чиновник выразил убеждение, что Киев якобы способен поставить под удар энергобезопасность Европы, прибегнув даже к силовым методам.

В то же время глава МИД Петер Сийярто в рамках чрезвычайного правительственного брифинга добавил, что евроинтеграция Украины несет для ЕС угрозу расширения войны, а не обещанный мир.

«Пламя войны охватит весь континент, и поскольку большинство стран ЕС одновременно являются членами НАТО, НАТО также вступит в конфликт с Россией, что означает Третью мировую войну. В мирном соглашении членству Украины в ЕС делать нечего», — отметил он.

И добавил, что в ближайшие недели украинцы всеми силами будут атаковать трубопровод «Турецкий поток», критически важный для газоснабжения Венгрии, но гарантией является то, что каждая страна, через которую проходит трубопровод, серьезно относится к этому вопросу, готовится и защищает инфраструктуру.

Только недавно Сийярто заявлял, что Украина якобы организовала атаку на компрессорную станцию газопровода Турецкий поток с использованием 22 беспилотников.

Напомним, что это не первые угрозы. Так официальный Будапешт ранее разразился громкими обвинениями в адрес Киева. Венгерские власти утверждают, что Украина якобы пытается устроить им «тотальную энергетическую блокаду», целенаправленно атакуя газовую инфраструктуру на территории РФ. Об очередной волне дипломатической напряженности сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, цитируя министра иностранных дел Петера Сиярто.

Кроме того, Сиярто заявил о якобы атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» и возложил ответственность за это на Украину. По словам Сиярто, объект, обеспечивающий поставки газа в Венгрию, потерпел удар с применением беспилотников. В Будапеште расценили это как угрозу энергетической сохранности страны.