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У острова Змеиный заметили подозрительные объекты: Румыния срочно подняла истребители
У украинского побережья Черного моря зафиксировали подозрительную активность в воздухе. Румынские военные привлекли авиацию союзников, а жителям приграничного региона направили экстренное уведомление.
В воскресенье, 8 ноября, Румыния подняла в воздух два испанских истребителя F-18 после обнаружения неизвестной воздушной цели вблизи украинского острова Змеиный. Впоследствии радары зафиксировали еще один объект, а население пограничного региона предупредили о возможной опасности.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.
По данным ведомства, первоначально системы радиолокационного наблюдения обнаружили воздушную цель примерно в 30 километрах к востоку от острова Змеиный, в воздушном пространстве Украины.
В ответ с авиабазы «Михаил Когелничану» подняли два истребителя F-18 Военно-воздушных сил Испании, выполняющих миссию по патрулированию и охране воздушного пространства.
В то же время, румынские военные сообщили о ситуации Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям. В 14.02 жители восточной части уезда Тулча получили предупреждение через систему RO-Alert.
Впоследствии в Министерстве обороны уточнили, что первая воздушная цель исчезла с радаров к востоку от города Сулина.
Однако вскоре системы наблюдения обнаружили еще один воздушный объект — примерно в 55 километрах к западу от острова Змеиный.
После этого с той же авиабазы подняли два вертолета NH-90 Вооруженных сил Испании.
Пока румынское оборонное ведомство не уточнило происхождение и тип выявленных целей. Также не сообщалось, нарушали ли они воздушное пространство Румынии.
Военные пообещали обнародовать дополнительную информацию по мере поступления.