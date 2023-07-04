У пациента случился сердечный приступ во время секса в машине с медсестрой: она не вызывала скорую

В Великобритании медсестру уволили после годового романа с пациентом и отказа вызвать ему скорую помощь, поскольку у него случился сердечное приступ во время секса в машине.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Пенелопа Уильямс работала в Совете здравоохранения Университета Бетси Кадваладр как дипломированная медсестра в отделении почечного гемодиализа в октябре в 2019 году когда через два года она завязала отношения с пациентом на диализе.

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В конце концов, у пациента случился сердечное приступ во время секса, но Уильямс отказалась звонить 999, опасаясь раскрытия их отношений.

Она позвонила коллеге, который потом появился и сделал сердечно-легочную реанимацию.

Коллега позвонил в службу 999, но неназванный парень скончался от "сердечной недостаточности и хронической болезни почек, вызванных медицинским эпизодом".

Сначала медсестра пыталась утверждать, что мужчина написал ей в Facebook, что ему плохо, и попросил встретиться с ней вне больницы, чтобы помочь ему – позже это оказалось неправдой.

Ее сняли с должности как минимум на 18 месяцев. После этого Пенелопе будет позволено повторно подать заявку на роль медсестры, несмотря на то, что она нарушила три правила.

Пенелопа Уильямс / Фото: WALES NEWS SERVICE

Ее признали виновной в том, что вступала в интимные и/или сексуальные отношения с пациентом, общалась с пациентом через Facebook и/или по телефону и встречалась с пациентом за пределами работы.

Представитель комитета сказал: "Миссис Уильямс отрицала какие-то сексуальные отношения — она также объяснила, что пациент начал стонать и внезапно умер. Миссис Уильямс навлекла на профессию медсестер плохую славу и нарушила один из фундаментальных принципов профессии, вступив в интимные отношения с пациентом, нарушая четкие сексуальные границы".

Напомним, женщина создала "идеальный эротический сад" для секса на открытом воздухе. Ее цель – сделать сады чувственными и сексуальными.

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