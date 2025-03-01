У Папы Римского резко ухудшилось состояние здоровья: в Ватикане рассказали подробности

У Папы Римского Франциска произошел бронхоспазм, осложнивший дыхание. Врачи приступили к неинвазивной вентиляции легких.

Об этом сообщил информационный портал Святого Престола.

"Святейший Отец сегодня днем после утра, который дежурил респираторную физиотерапию с молитвой в часовне, пережил единичный эпизод бронхоспазма", — говорится в сообщении.

Понтифик почувствовал значительное ухудшение состояния после единичного эпизода бронхоспазма, повлекшего рвоту и затрудненное дыхание. Медики оперативно провели бронхиальную аспирацию и подключили его к неинвазивной ИВЛ, что стабилизировало уровень кислорода.

"Он все время оставался бдительным и сознательным, сотрудничая с терапевтическими методами лечения. Таким образом, прогноз остается настороженным. Утром он принял Евхаристию", — указано в материале.

Понтифик продолжает лечение от двусторонней пневмонии в римской больнице Джемелли, куда его госпитализировали 14 февраля из-за инфекции дыхательных путей.

По словам медиков, для оценки клинического состояния Папы после бронхоспазма понадобится 24-48 часов. Благодаря неинвазивной механической вентиляции показатели газообмена вернулись к тем, что были до эпизода.

Напомним, Кардинал Джанфранко Равази предположил, что Папа может покинуть престол.

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