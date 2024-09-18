У пассажиров разорвались барабанные перепонки: самолет Boeing вернулся из рейса из-за "проблемы с давлением"

Самолет Boeing 737-900 вылетел из аэропорта Солт-Лейк-Сити (США) и направлялся в международный аэропорт Портленд.
Самолет Boeing 737-900 авиалиний Delta Airlines вынужден был вернуться через несколько минут после взлета, поскольку пассажиры массово стали жаловаться на повышенное давление – из носа и ушей у них пошла кровь.
Об этом пишет The Independent.
Одна из пассажирок сказала, что у нее было ощущение, будто кто-то ударил ее ножом в ухо.
"Я схватила себя за ухо и увидела кровь на руке", — рассказала Джаки Персер, находившаяся на борту.
В Федеральном авиационном управлении США (FAA) сообщили, что проблема дала о себе знать, когда самолет достиг высоты более 10 тыс. футов (3 тыс. м). В настоящее время инцидент расследуется.
Сама Delta Airlines уже принесла извинения пассажирам.
"Летний экипаж соблюдал процедуры, чтобы вернуться в Солт-Лейк-Сити, где наши команды на земле поддержали наших клиентов с их немедленными потребностями", – говорится в заявлении авиакомпании.
О более серьезных травмах, которые могли возникнуть в результате инцидента, не сообщалось.
Напомним, ранее сообщалось о мощной магнитной буре, которая достигла такого уровня, что повлияла на здоровье людей, а также выводила из строя электроприборы. По мнению специалистов, эта беда затянется еще на несколько дней. Однако в ближайшее время нас ждут еще и погодные сюрпризы. Синоптики удивили своим прогнозом и предсказали, когда в Украине возможны первые заморозки.
Напомним, синоптикиня ответила, угрожает ли Украине наводнение, как в Европе.
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