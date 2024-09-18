У пассажиров разорвались барабанные перепонки: самолет Boeing вернулся из рейса из-за "проблемы с давлением"

Самолет Boeing 737-900 вылетел из аэропорта Солт-Лейк-Сити (США) и направлялся в международный аэропорт Портленд.

Самолет Boeing 737-900 авиалиний Delta Airlines вынужден был вернуться через несколько минут после взлета, поскольку пассажиры массово стали жаловаться на повышенное давление – из носа и ушей у них пошла кровь.

Об этом пишет The Independent.

Одна из пассажирок сказала, что у нее было ощущение, будто кто-то ударил ее ножом в ухо.

"Я схватила себя за ухо и увидела кровь на руке", — рассказала Джаки Персер, находившаяся на борту.

В Федеральном авиационном управлении США (FAA) сообщили, что проблема дала о себе знать, когда самолет достиг высоты более 10 тыс. футов (3 тыс. м). В настоящее время инцидент расследуется.

Сама Delta Airlines уже принесла извинения пассажирам.

"Летний экипаж соблюдал процедуры, чтобы вернуться в Солт-Лейк-Сити, где наши команды на земле поддержали наших клиентов с их немедленными потребностями", – говорится в заявлении авиакомпании.

О более серьезных травмах, которые могли возникнуть в результате инцидента, не сообщалось.

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