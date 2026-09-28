У пассажирского самолета разбилось лобовое стекло прямо после взлета: обломки посыпались в кабину

Самолет / © pexels.com

Реклама

Пассажирский самолет United Airlines был вынужден экстренно вернуться в аэропорт в Хьюстоне вскоре после взлета из-за повреждения лобового стекла в кабине пилотов. По словам экипажа, стекло треснуло настолько сильно, что его обломки начали падать внутрь кабины.

Об этом сообщает People.

Реклама

Инцидент произошел 27 сентября с рейсом 6309, выполняемого компанией Mesa Airlines. Самолет Embraer 175 вылетел из международного аэропорта имени Джорджа Буша в Хьюстоне около 12:20 по местному времени и должен был следовать в Эль-Пасо.

Реклама

Впрочем, уже через несколько минут после взлета пилот сообщил диспетчерам о проблеме.

«Нам нужно немедленно выровнять высоту. У нас только разбилось стекло», — сказал пилот во время переговоров с диспетчерской службой.

Приблизительно через две минуты экипаж объявил чрезвычайную ситуацию.

«Похоже, стекло пробило насквозь, а не просто повредило один слой. Мы снизим скорость до 210 узлов, потому что стекло фактически падает внутрь», — сообщил пилот.

Реклама

Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что самолет благополучно вернулся в Хьюстон около 13:00. Экипаж сообщил о трещине в лобовом стекле, а FAA заявило, что будет расследовать инцидент.

Представители аэропорта также сообщили, что после посадки самолет осмотрели пожарные и сочли его безопасным.

В Mesa Airlines уточнили, что повредилось лобовое стекло со стороны второго пилота. Разгерметизации салона не произошло, однако в подобных случаях стандартной процедурой является возвращение в аэропорт.

Пассажиров пересадили на другой самолет. Затем они продолжили путешествие и прибыли в Эль-Пасо около 15:15 по местному времени.

Реклама

Напомним, во время многочасового перелета самолетом пассажир может длительное время почти не менять положения тела, что повышает риск тромбов. Врачи объяснили, как часто следует покидать кресло и что делать, если вставать запрещено.

Ранее уже говорилось о том, что привычная летняя одежда может оказаться не лучшим выбором для перелета. Стюардесса объяснила, почему сама не одевает шорты в самолет, но советует так поступать и пассажирам.

Новости партнеров

Новости партнеров