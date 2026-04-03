У Пентагона закончились цели: почему удары по Ирану зашли в тупик

Война на истощение без четкого плана: США рискуют застрять в бесконечном конфликте с Ираном, не имея реальных рычагов влияния на режим

У Пентагона заканчиваются стратегически важные цели для ударов в Иране, даже несмотря на то что президент Дональд Трамп настаивает на том, что США будут продолжать обстреливать Тегеран до трех недель.

Почему Штатам уже нечего бомбить в Иране, рассказывает Politicо.

Новые термины, которые Трамп объявил в среду в обращении к нации, оставляют мало вариантов для проведения воздушных ударов, необходимых для ликвидации скрытых запасов баллистических ракет, которые он стремится уничтожить. Проблемы усугубляются блокированием Ирана в Ормузском проливе и реальностью того, что режим ведет другой вид войны, не столько тактическую, сколько экономическую.

Трамп попал в ловушку

Такая динамика, предупредили трое американских чиновников, может дать Ирану достаточно рычагов влияния, чтобы он отказался от переговоров по своей ядерной программе, ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке или повторного открытия пролива.

«Мы можем просто продолжать работать над списком целей, значение которых все меньше, и продолжать раздражать их до такой степени, что [Корпус стражей Исламской революции] будет иметь прочный контроль над правительством и сочтет себя оправданным в ведении священной войны против США бесконечно», — сказал один из представителей оборонного ведомства.

«Ни при каких обстоятельствах Трамп не может просто уйти. Он будет унижен, если уйдет; а мы окажемся в затруднительном положении, если он останется», — продолжил он.

Бомбить уже нечего, нужна наземная операция

Проблема состоит в том, что в Иране сейчас осталось мало военных объектов, доступных без наземного вторжения, сказал бывший чиновник Трампа. Остатки баллистических ракет Тегерана «становятся все труднее и труднее поразить, потому что оставшиеся, вероятно, находятся в укрепленных бункерах», — сказал собеседник. «Иначе их бы уже уничтожили».

Стратегия Тегерана, направленная на то, что просто переждать удары США, приносит определенные дивиденды. Она уже привела к росту цен на энергоносители и усилила политическое давление на администрацию Трампа, чтобы разрешить конфликт и избежать гнева разъяренных избирателей.

Первый чиновник волновался, что Трамп встретит стратегию, подобную кампании Израиля по эпизодическим военным ударам, направленным на сдерживание его противников на Ближнем Востоке, известной как «кошение травы». Но это может привести к тому, что США терпят незначительные удары по Ирану, а Тегеран получит контроль над Ормузским проливом, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти.

Трамп на днях намекнул, что американские войска могут нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая электростанции и водоочистные сооружения, если иранские лидеры не ускорят переговоры.

Но он отметил, что авиаудары не поразили иранские нефтяные объекты, «хотя это самая легкая цель из всех». Трамп сказал, что новому руководству страны понадобятся будущие доходы для финансирования восстановительных работ.

«До сих пор нет четкого плана относительно того, что будет дальше», — заявил член Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс. «Американский народ заслуживает больше, чем расплывчатые заявления об успехе. Он заслуживает комплексной стратегии, которая будет предотвращать дальнейшую эскалацию, защищать наши интересы и будет направлена на прочный путь к миру».

