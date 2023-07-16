У побережья Аляски произошло мощное землетрясение: власти предупреждают об угрозе цунами

Подземные толчки были на глубине около 21 км.

У южного побережья Аляски, США, произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Из-за подземных толчков власти предупредили об угрозе цунами.

Об этом пишет CNN.

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Землетрясение зафиксировали в 88,5 км юго-западнее Сенд-Пойнта, штат Аляска. Подземные толчки были на глубине около 21 км.

"Из-за землетрясения было объявлено короткое предупреждение о цунами для части Аляски вблизи Алеутских островов, простирающейся от перевала Унимак до входа Кеннеди. Позже было замечено небольшое цунами на высоте до 0,5 футов ( 0,1524 м) у Сэнд-Пойнт и Кэнд - Пойнт Коув на Аляске", – пишут журналисты.

Отмечается, что угрозы цунами на побережьях Тихого океана в США и Канаде нет.

Напомним, в начале июля произошло землетрясение произошло у побережья Азербайджана. Многие жители Баку вышли на улицы города с вещами, зялявшись колебаний. Также землетрясение ощутили в азербайджанских городах Губа, Хачмаз, Сиязань и Сумгайит.

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