Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У побережья Швеции вспыхнул пожар на лайнере – на борту 300 пассажиров

Дата публикации
Просмотры
642
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У побережья Швеции вспыхнул пожар на лайнере – на борту 300 пассажиров

Фото: Associated Press

В территориальных водах Швеции в понедельник, 29 августа, на пассажирском теплоходе вспыхнул пожар.

Пассажирский лайнер Stena Scandica находится вблизи шведского острова Гоцка-Санден. На его борту находятся около 300 пассажиров.

Об этом пишет EuroWeeklynews.

Чрезвычайники уже приступили к спасательной операции.

По данным шведских СМИ, пожар возник в холодильном контейнере.

"Мы предупредили все имеющиеся подразделения, лоцманские катера, вертолеты и другие суда поблизости, чтобы спасти людей", — сказала спикер Норвежской морской администрации Лиза Мернинг.

Напомним, масштабные пожары в Австралии накалили стратосферу.

Читайте также:

В России начали разбирать самолеты на запчасти – из-за санкций не могут покупать новые

В России начали разбирать самолеты на запчасти – из-за санкций не могут покупать новые

Похожие темы:

Следующая публикация