У побережья Швеции вспыхнул пожар на лайнере – на борту 300 пассажиров

В территориальных водах Швеции в понедельник, 29 августа, на пассажирском теплоходе вспыхнул пожар.
Пассажирский лайнер Stena Scandica находится вблизи шведского острова Гоцка-Санден. На его борту находятся около 300 пассажиров.
Об этом пишет EuroWeeklynews.
Чрезвычайники уже приступили к спасательной операции.
По данным шведских СМИ, пожар возник в холодильном контейнере.
"Мы предупредили все имеющиеся подразделения, лоцманские катера, вертолеты и другие суда поблизости, чтобы спасти людей", — сказала спикер Норвежской морской администрации Лиза Мернинг.
Напомним, масштабные пожары в Австралии накалили стратосферу.
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