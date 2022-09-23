У побережья Сирии затонула лодка с мигрантами: погибли более полусотни человек

У побережья Сирии в Средиземном море затонула лодка, на которой находились мигранты.

По данным министра транспорта Ливана, в настоящее время нашли тела 61 погибшего, 20 человек спаслись.

Об этом пишет BBC.

Выжившие находятся в больнице сирийского города Тартус. Эти люди отметили, что лодка перевозила от 120 до 150 пассажиров из ливанского города Минье в Европу.

Власти пока не сообщали, что стало причиной аварии. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Среди пассажиров были граждане Ливана, Сирии и Палестины, включая женщин и детей.

Напомним, правительство Австрии призывает решить проблему нелегальной миграции, поскольку более 3000 нелегальных мигрантов и беженцев прибыли в страну на этой неделе, превысив рекорд, достигнутый в первую неделю сентября.

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