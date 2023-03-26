У побережья Туниса затонули несколько лодок с мигрантами, пытавшимися сбежать в Европу

Президент Туниса Каис Саид активизировал не имеющие документов репрессивные действия против мигрантов из других стран Африки. Это привело к массовой волне мигрантов в Европу. Так за последние несколько дней у берегунов Туниса затонули несколько лодок с бежавшими в Италию мигрантами.

Об этом пишет The Guardian.

По данным западных журналистов, за последние четыре дня пять лодок с мигрантами затонули у южного города Сфакс в Тунисе. Оно является основным пунктом отправки для мигрантов. Только на одной из лодок погибли по меньшей мере 19 мигрантов из Африки. В общем 67 человек пропали без вести.

Как уточнила береговая охрана Туниса, еще около 80 лодок приостановила береговая охрана. Они курсировали в Италию. Задержаны более 3 тысяч человек, которые происходят в основном из африканских стран, расположенных к югу от Сахары.

Напомним, лодка с сотнями мигрантов в воскресенье, 26 февраля, во время шторма разбилась о скалы на юге страны. По официальным данным, погибли по меньшей мере 65 человек. Спасатели рассказали, что большинство мигрантов прибыли из Афганистана, также на борту находились граждане Пакистана, Ирана, Сомали и Сирии.

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