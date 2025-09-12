У Польши есть доказательства умышленного удара РФ: заявление правительства

Атака в Польшу 10 сентября. / © Associated Press

У Польши есть все доказательства того, что атака беспилотников ночью 10 сентября была спланированной провокацией Российской Федерации.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски, сообщила пресс-служба ведомства.

"Россия намеренно напала на Польшу – у нас есть подтверждающие факты и доказательства. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией", - подчеркнул Гавковски.

По его словам, "смягчение этой правды" лишь усиливает российский нарратив и дезинформацию, которая также является элементом войны.

"Каждое слово, поднимающее факт, что мы имели дело с умышленными действиями, поддерживает российскую дезинформацию", - заявил польский министр.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий назвал атаку дронов РФ "провокацией" "проверкой" как для военных, так и политиков, а также для того, чтобы проверить функционирование Североатлантического альянса и его готовность реагировать.

Премьер-министр Дональд Туск заявил: сообщение о том, что за вторжением российских дронов в Польшу может стоять Украина , - это манипуляция и дезинформация. Он беспрекословно подчеркнул, что "ответственность лежит в Российской Федерации".

