Ранее президент Польши Анджей Дуда провел встречу с Дональдом Трампом, во время которой они говорили об Украине.

У правительства Польши есть секретное оружие, способное настроить кандидата в президенты США Дональда Трампа в борьбе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом говорится в материале Politico.

Когда Конгресс США выделил пакет помощи Украине на сумму 61 млрд долларов, законодатели из ныне оппозиционной польской партии "Право и справедливость" (ПиС) поспешили заявить, что это произошло благодаря влиянию их президента Анджея Дуды, который несколькими днями ранее встретился с Трампом в Нью -Йорке. Он обсудил с Трампом военные нужды Украины, а также встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Издание утверждает, что, несмотря на то, что в разделенной Польше, где существуют разногласия между правительством премьер-министра Дональда Туска и "ПиС", существует "редкое согласие" о необходимости перетащить на свою сторону Трампа.

Как отмечает издание Politico, встреча Дуды совпала с изменением политики бывшего президента США и Республиканской партии по Украине. Трамп, ранее положительно отзывавшийся о Путине и осуждающий политические проблемы Украины, днем позже опубликовал заявление на своих аккаунтах в социальных сетях:

“Как все согласны, выживание и сила Украины должны быть намного важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! Двигайся, Европа, двигайся!», — говорится в сообщении.

Издание подчеркнуло, что Трамп предпочитает, чтобы его хвалили и уважали на публике. Например, политики ПиС всегда выступают на собрании американских консерваторов, а Дуда был одним из немногих, кто не поздравил Джо Байдена с победой на выборах 2020 года. Также в 2018 году администрация "ПиС" рассматривала возможность назвать базу в Польше "Форт Трамп", чтобы побудить Белый дом разместить там американские войска.

Напомним, бывший, 45-й, президент США Дональд Трамп сравнил правительство Джо Байдена с нацистской тайной полицией.

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