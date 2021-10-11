У пользователей Instagram снова проблемы: больше всего жалоб на мобильное приложение

У пользователей Instagram снова проблемы: больше всего жалоб на мобильное приложение

На сбой в соцсети жалуются пользователи в ряде стран.

В понедельник, 11 октября, сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в нескольких странах. О трудностях сообщают, в частности, пользователи в Украине.

Об этом говорится на сайте сервиса Downdetector.

Наибольшее количество жалоб поступает из США и Германии. В частности, американские пользователи в основном жалуются на работу приложения (в среднем на это поступило 68% жалоб).

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Пользователи из Германии испытывают трудности при просмотре ленты. Также сообщение о неполадках поступают из Великобритании, Канады, Швеции и Франции. Некоторые украинские пользователи сообщают, что у них соцсеть тоже "лежит".

В пятницу, 8 октября, на сбой в этой соцсети уже жаловались пользователи из Украины, США, Канады, Германии, Великобритании и других стран.

Напомним, один из самых масштабных сбоев в работе соцсетей и сайтов произошел в понедельник, 4 октября. В частности, тогда почти 6 часов не работали соцсети и мессенджеры компании Facebook. Причиной неполадок предварительно называли внутреннюю ошибку настроек.

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