У посольства США в Осло произошел мощный взрыв: полиция расследует инцидент

Норвежская полиция

Реклама

В столице Норвегии в ночь на воскресенье раздался сильный взрыв вблизи посольства Соединенных Штатов Америки . Правоохранители уже приступили к расследованию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Осло и норвежское издание Verdens Gang.

По информации полиции, инцидент произошел около 01:00 в западной части города недалеко от дипломатического комплекса. Пока причины взрыва и возможные причастные к нему лица пока не установлены.

Реклама

Очевидцы рассказали журналистам, что после взрыва над территорией посольства был виден дым.

В полиции отметили, что находятся в контакте с представителями американского дипломатического представительства. По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Напомним, что ранее в Дубае возле американского консульства произошел удар беспилотника .

Реклама

В Объединенных Арабских Эмиратах возле консульства США в Дубае попал подозрительный беспилотный летательный аппарат, вызвавший пожар на парковке дипмиссии.