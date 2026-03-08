ТСН в социальных сетях

У посольства США в Осло произошел мощный взрыв: полиция расследует инцидент

В столице Норвегии в ночь на воскресенье раздался мощный взрыв вблизи посольства США. Полиция Осло приступила к расследованию и выясняет причины инцидента.

Норвежская полиция

В столице Норвегии в ночь на воскресенье раздался сильный взрыв вблизи посольства Соединенных Штатов Америки . Правоохранители уже приступили к расследованию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Осло и норвежское издание Verdens Gang.

По информации полиции, инцидент произошел около 01:00 в западной части города недалеко от дипломатического комплекса. Пока причины взрыва и возможные причастные к нему лица пока не установлены.

Очевидцы рассказали журналистам, что после взрыва над территорией посольства был виден дым.

В полиции отметили, что находятся в контакте с представителями американского дипломатического представительства. По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Напомним, что ранее в Дубае возле американского консульства произошел удар беспилотника .

В Объединенных Арабских Эмиратах возле консульства США в Дубае попал подозрительный беспилотный летательный аппарат, вызвавший пожар на парковке дипмиссии.

