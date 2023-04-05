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У "православных" в РФ истерика через Лавру: хотят "сжигать украинцев, потому что так по-христиански"

У "православных" в РФ истерика через Лавру: хотят "сжигать украинцев, потому что так по-христиански"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1009
Время на прочтение
2 мин
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У "православных" в РФ истерика через Лавру: хотят "сжигать украинцев, потому что так по-христиански"

Кровожадный поклонник РПЦ родом из Одессы.

Руководитель "православного радио" Евгений Никифоров в эфире пропагандистского канала "Спас" предложил сжигать всех граждан Украины.

Об этом он сказал 4 апреля в эфире программы "Вечерний Спас".

Кровожадный мужчина на вопрос ведущего, а "что должна сделать Россия после выселения УПЦ МП из Лавры", заявил, что страна-агрессор должна "сжигать всех граждан Украины".

"Нужно сжигать. Кто-то скажет, что это не по-христиански. Но это по-христиански. Просто этика. Они же себя позиционируют, как язычники. Получайте, как язычники, по Ветхому завету. Как пророк, резавший глотки. С этими нужно так же. Уничтожать, без сомнения", — говорит безумный Никифоров.

Никифоров является уроженцем Одессы, который в 1980 году переехал в Москву, откуда сейчас поддерживает и пропагандирует геноцид в Украине.

Напомним, Русская православная церковь вступилась за наместника Киево-Печерской Лавры Павла, которому вручили подозрение, в частности, по статье об оправдании агрессии России. Они хотят, чтобы Украина отпустила скандального "Паша-Мерседеса" на свободу.

Ранее Служба безопасности Украины, утром, 1 апреля, в 7.30 объявила подозрение наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу.

Впоследствии Служба безопасности Украины обнародовала беседы митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. В них наместник неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев и унижал взгляды верующих других конфессий. Суд избрал меру пресечения Лебедю — домашний арест.

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Дата публикации
Просмотры
1009
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