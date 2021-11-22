У президента Болгарии разъяснили его скандальное заявление о "российском" Крыму

В пресс-службе президента Болгарии пояснили, что "с юридической точки Крым принадлежит Украине, но на сегодняшний день де-факто контролируется РФ".
Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева разъяснила позицию лидера государства относительно его слов о "российском" Крыме, которые он высказал во время теледебатов в рамках предвыборной кампании.
Заявление опубликовало государственное агентство БГНЕС.
В заявлении говорится, "с юридической точки Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. Однако, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, в настоящее время Крым находится под контролем РФ".
"Председатель государства выражал обеспокоенность этой фактической ситуацией, которая ведет к напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников", — подчеркивают в пресс-центре президента.
Также отмечают, что президент "неоднократно разделял опасения по поводу возможной эскалации напряженности в регионе, и в частности на востоке Украины. Он призвал принять соответствующие меры, чтобы укрепить доверие и диалог для уменьшения конфронтации и создания условий для мирного урегулирования конфликта".
Раньше:
- На днях Румен Радев назвал аннексированный Крым вроде бы "российской территорией", а также заявил о, мол, "неэффективности санкций ЕС" против России.
- Впоследствии в МИД Украины потребовали от президента Болгарии опровержения заявления о "российском Крыме".
- Позже президент Болгарии подтвердил свои слова о "российском Крыме", заметив, "драмы нет. Есть реалии в политике".
- На эти слова отреагировал глава украинского МИД. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил президенту Болгарии: "драма – это если бы Россия напала на Болгарию".
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