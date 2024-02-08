У пропагандистки Скабеевой произошла истерика из-за Залужного

В эфире телевизионной программы российской пропагандистки Ольги Скабеевой приглашенный военный эксперт Константин Сивков решился похвалить Залужного и признал, что тот талантливый военачальник, поскольку в тяжелых условиях смог остановить армию РФ. От услышанного у ведущей произошла настоящая истерика.

На этот эпизод обратил внимание украинский блоггер Денис Казанский.

"В тех условиях, в которых он оказался достичь этих результатов...", — начал развивать свою мысль постоянный участник пропагандистских телепрограмм, но Скабеева немедленно закрыла ему рот.

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“В каких условиях? Давайте его пожалеем! Он с Россией воюет!” — истерически орала пропагандистка.

"В условиях, когда не было господства в воздухе, а господство полностью в России", — пытался объяснить свое мнение Константин Сивков.

“Залужный кровавый убийца! Он отдает приказы об убийстве российских солдат! О Боже, нет преимущества в воздухе у Залужного!” — не дала договорить ему ведущая программы, призванной высмеивать Украину и ее армию.

Напомним, в четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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