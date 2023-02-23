У Путина есть "кодовое имя": как называют диктатора приближенные к нему олигархи-"кошельки"

У российского диктатора Путина есть "кодовое имя" среди своих давних соратников, с которыми он в 1996 году основал дачный кооператив "Озеро", а в последующие годы грабил Россию.

Об этом рассказала оперная певица, бывшая депутат Госдумы России Мария Максакова в эфире телеканала Freeдом.

Так, у ближайших соратников Путина еще с "петербургского периода" называют Путина "Михаил Иванович". Что именно такую кличку выбрали для диктатора, Максакова не объяснила.

"Им удалось сделать из Сургутнефтегаза кубышку, где наличными хранятся и не тратятся 140 млрд долларов. Это карманные деньги человека, который все в кооперативе "Озеро" именуют Михаилом Ивановичем", — отметила бывшая депутат Госдумы.

По ее словам, российский олигархов, приближенных к диктатору, называют "кошельками" Путина.

"Эти 140 млрд долларов никуда не вкладывают, не инвестируют. Все понимают, что когда речь идет о Михаиле Ивановиче, они подразумевают своего главного шефа-диктатора Путина. Это его кодовое имя. Именно это указывает на непосредственную связь нынешних дел и активов кооператива "Озеро", созданного в интересах Путина", — подытожила Мария Максакова.