"У Путина есть номер Зеленского": в Польше рассказали, от чего зависит окончание войны

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что окончание войны против Украины зависит исключительно от воли российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью фламандской газете De Morgen, которое цитирует польское издание WP Wiadomości.

По словам главы польской дипломатии, прекращение боевых действий не требует сложных международных договоренностей и может произойти немедленно, если Кремль примет соответствующее решение.

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«Если Путин будет готов к миру, он может позвонить Владимиру Зеленскому. Номер у него есть. Прекращение огня могло бы вступить в силу в тот же день. Но по какой-то причине Путин не хочет мира», — подчеркнул Сикорский.

Что может изменить Россию

Глава польского МИД также заявил, что исторический опыт показывает: внутренние реформы в России и политические уступки со стороны властей происходили лишь после неудач на поле боя.

В качестве примеров он привёл поражение Российской империи в войне с Японией 1905 года, вывод советских войск из Афганистана в конце 1980-х годов и окончание Холодной войны.

По мнению Сикорского, именно военное давление, а не дипломатические декларации, заставляло Москву пересматривать свою политику.

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Основная цель гибридных атак РФ

В ходе интервью министр также предупредил союзников об угрозах, которые представляет Россия для Польши.

«Польша остается главной целью российской гибридной войны», — подчеркнул он.

По словам Сикорского, речь идет о масштабных кампаниях дезинформации, кибератаках, а также попытках саботажа критически важной инфраструктуры. В частности, он напомнил об инциденте с возможными диверсиями на железной дороге, после которого власти страны приняли решение о закрытии российского консульства в Гданьске.

Глава польской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что именно от решения Кремля зависит, когда закончится война в Украине, а международное сообщество должно и впредь поддерживать Киев и усиливать давление на Москву.

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Напомним, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал президента России Владимира Путина прекратить войну против Украины, отметив, что дальнейшее затягивание конфликта лишь усугубляет потери для российской экономики и армии.

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