У Путина есть только одна причина для новой мобилизации: объяснение эксперта

В следующем году хозяина Кремля ждут выборы, поэтому он не спешит бросать новую порцию "мяса" на войну в Украине.

Президента РФ Владимира Путина к проведению новой мобилизации могут вынудить лишь огромные потери и неудачи российской армии на фронте. От этого шага его сдерживает приближение президентских выборов, которые назначены в России на 2024 год.

Такое мнение высказал в комментарии "24 каналу" политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

“Когда Украина захватит еще один крупный населенный пункт, например Мелитополь, прорвется к морю – такие вещи заставят Россию проводить мобилизацию. И это будет сильный удар по стабильности режима”, – считает он.

По словам Эйдмана, большое количество россиян будет пытаться сбежать из России, чтобы не попасть на войну, но на протесты против войны выходить не будут.

"Те, кто выйдет на улицы – сразу "отгребут" дубинками и попадут в изоляторы временного содержания. Не думаю, что такие отважные найдутся. Люди элементарно попытаются бежать", – добавил Эйдман.

Паника среди потенциальных призывников повредит рейтингу Путина перед выборами и приведет к расколу в так называемых "элитах", которые уже понимают, что глава Кремля не может локализовать войну.

Напомним, американский философ, политолог, писатель, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма считает, что распад РФ и падение путинского режима возможны при ослаблении в центре страны.

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