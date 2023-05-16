У Путина готовят механизмы для дискредитации Пригожина как предателя: что известно

Пока Москва не будет прибегать к такому шагу.

Кремль, вероятно, готовит механизмы, чтобы в будущем признать российского олигарха, владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина предателем. Впрочем, произойдет это не в ближайшее время.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

"Российские официальные лица угрожали Пригожину государственной изменой, если он попытается шантажировать Минобороны, чтобы предоставить ему больше боеприпасов, обещая выйти из Бахмута. Вероятно, Кремль готовит механизмы дискредитации Пригожина как предателя. Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента РФ публичной дискредитации "Пригожина", — говорится в отчете.

Впрочем, отмечается, что к таким действиям официальная Москва не будет прибегать до тех пор, пока силы "Вагнера" находятся на передовой. в ISW отмечают, что отстранение Пригожин, командующего "вагнеровцами" на Донбассе, нарушило бы позиции россиян в Бахмуте. Поэтому на такой риск диктатор Путин вряд ли пойдет, добавляют аналитики Института.

Кроме этого, Кремль не может просто сместить главаря "Вагнера" с должности. Ведь группа Пригожина – это частная компания. А потому единственный способ сменить ее владельца состоит в установлении контроля над наемниками.

"Чтобы вывести Пригожина из-под его контроля над "Вагнером", по иронии судьбы следовало бы установить прямой контроль Кремля над группой наемников, от которой Путин изо всех сил пытается сохранять формальную дистанцию", — добавляют в ISW.

WP о "предложении" Пригожина

Washington Post опубликовало материал о том, что главарь "вагнеровцев" Пригожин предлагал Украине информацию о позициях войск РФ для атак. Чтобы получить такую информацию, ВСУ должны выйти из Бахмута на Донетчине.

Сам олигарх открестился. В Кремле также отреагировали на "предложение" Пригожина. Пресссекретарь президента-диктатора РФ Дмитрий Песков назвал информацию американского издания "ложью".

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