У Путина готовятся к массовому бунту по всей России: Кремль в шаге от объявления военного положения – ISW

Российские солдаты / © Associated Press

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Кремль продолжает создавать условия для возможной мобилизации и готовится к потенциальным внутренним беспорядкам в России.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя последние законодательные и административные решения российских властей.

По данным экспертов, 22 июля Государственная дума РФ приняла закон, разрешающий гражданам с непогашенной судимостью, в том числе за контрабанду наркотиков и участие в организованных преступных группировках, заключать контракты с Министерством обороны России во время официальных периодов мобилизации.

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В тот же день заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин заявил, что нововведение расширит количество пригодных к военной службе граждан и упростит набор личного состава для войны против Украины в 2026 году.

Кроме того, 21 июля Росгвардия обнародовала предложенные изменения в правила гражданской обороны. Как отмечается, они должны обеспечить защиту населения от неопределенных опасностей во время мобилизации, военного положения и в условиях войны.

Аналитики также напомнили, что в ноябре 2025 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять резервистов в зону боевых действий без объявления мобилизации. Тогда в ISW предполагали, что Кремль может использовать этот механизм для поэтапного призыва резервистов.

"Кремль, похоже, создает условия для объявления официальной мобилизации и потенциального объявления военного положения в России в ожидании гражданских беспорядков, поскольку мобилизация остается очень непопулярной в российском обществе. Мобилизация остается очень личным решением для Путина и, в конечном счете, зависит от личного восприятия Путиным ситуации на поле боя и стабильности Кремля. Остается непонятным, примет ли Путин такое решение в ближайшее время или как будет выглядеть его объявление о мобилизации”, - добавили эксперты.

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РФ может пойти на новую волну мобилизации — что известно

В Кремле рассматривают радикальные варианты пополнения российской армии из-за острой нехватки новобранцев. Среди возможных сценариев — новая волна мобилизации после выборов в Госдуму.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также заявил, что в настоящее время Кремль ищет дополнительные способы пополнения армии из-за значительных потерь на фронте. В то же время, он отметил, что Россия не прекращала рекрутинговые и мобилизационные мероприятия с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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