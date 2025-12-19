У Путина и Си есть разногласия, но их объединяет общее стремление: аналитик назвал, какое именно

Лидер КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Китай и РФ углубляют свое сотрудничество и предпринимают агрессивные действия, которые имеют серьезные последствия для глобальной безопасности. Пекин и Москва рассматривают Америку как своего главного врага и стремятся расширить собственное влияние за счет США и их союзников.

Об этом говорится в материале Сета Джонса, президента отдела обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований, опубликованном в The Wall Street Journal.

Общая цель: имперские амбиции

Автор отмечает, что Си Цзиньпин и Владимир Путин являются «глубоко ревизионистскими лидерами». Оба стремятся восстановить подобие исторических империй — китайской и российской. Они неоднократно отмечали, что их партнерство «не имеет границ», подкрепляя это более 40 личными встречами.

Главным объединяющим фактором для них остается желание сместить США с позиции мирового лидера.

Как Китай помогает убивать украинцев

По данным аналитика, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай резко увеличил экспорт «товаров высокого приоритета». Речь идет о компьютерных чипах, станках, радарах и датчиках, которые Россия не способна производить самостоятельно в достаточном количестве.

Последствия этой помощи ощутимы на поле боя:

Благодаря китайскому экспорту Россия утроила производство баллистических ракет «Искандер-М» в период с 2023-го по 2024 год.

В 2024 году Китай обеспечил 70% российского импорта перхлората аммония — ключевого компонента ракетного топлива.

Пекин поставляет корпуса для дронов, литиевые батареи и оптоволоконные кабели, необходимые для создания беспилотников, устойчивых к средствам РЭБ.

Что Россия дает взамен

Сотрудничество не является односторонним. Москва, вероятно, помогает Пекину в разработке подлодки нового поколения (Type 096) с баллистическими ракетами, предоставляя технологии для двигателей.

Кроме того, утечка документов свидетельствует о том, что РФ согласилась продать Китаю оборудование, которое может быть использовано для потенциального вторжения на Тайвань: легкие амфибийные машины, самоходные противотанковые пушки и десантные системы.

Главное расхождение: фактор КНДР

В «безграничной дружбе» все же есть трещины. Китайское руководство выражает обеспокоенность сближением России и Северной Кореи.

«Пекин неохотно помогает Пхеньяну с его ядерной программой, тогда как Россия активно ее поддерживает», — отмечается в статье.

Укрепление ракетного потенциала КНДР при содействии Москвы создает дополнительные риски в регионе, что не всегда отвечает интересам Китая. Однако, как подытоживает автор, несмотря на эти трения, траектория сближения двух диктатур остается четкой и угрожающей.

Напомним, Китай сделал заявление о «текущем импульсе» для урегулирования войны в Украине. Пекин подчеркивает, мол, поддерживает все усилия, способствующие миру.