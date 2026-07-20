У Путина истекает время: аналитик объяснил, к чему готовится Кремль

Путин откладывает новую мобилизацию / © Associated Press

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Массированные ракетные удары по Украине могут быть не только попыткой истощать украинскую ПВО, но и отложить решение о новой волне мобилизации в России.

К такому выводу пришел обозреватель TVP World Стюарт Дауэлл в своем аналитическом материале в tvpworld.

Автор отмечает, что Владимир Путин оказался перед сложнейшим стратегическим выбором с 2022 года — либо объявить новую мобилизацию, либо попытаться компенсировать проблемы на фронте усилением воздушных атак.

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Ракетные удары как способ выиграть время

В воскресенье Россия в течение нескольких часов атаковала Киев десятками баллистических и гиперзвуковых ракет, в частности, «Искандерами-М» и «Цирконами», а также более сотни беспилотников.

По мнению автора, это демонстрирует нынешнюю особенность войны: хотя темпы продвижения российских войск замедляются, Кремль все еще пользуется преимуществом в применении баллистических ракет.

Именно это преимущество позволяет Путину откладывать политически сложное решение о новой мобилизации.

Россия теряет темп наступления

В материале приведены оценки Центра стратегических и международных исследований (CSIS), согласно которым Россия потеряла стратегическую инициативу.

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По оценкам экспертов от февраля 2022 года российские потери могли составить около 1,4 млн человек. А ежемесячные потери 2026 оцениваются в 30-34 тыс. военных. Темпы вербовки составляют примерно 27 тыс. человек в месяц.

В то же время Украина продолжает наносить удары по военным аэродромам, логистическим центрам, нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в тылу РФ.

Автор отмечает, что это не означает быстрого поражения России, однако ее возможности изменять ситуацию на фронте постепенно сокращаются.

Почему баллистические ракеты остаются главной угрозой

В статье отмечается, что именно баллистические ракеты являются наибольшим преимуществом России.

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Такие ракеты летят значительно быстрее крылатых ракет и дронов, поэтому украинская ПВО имеет минимум времени на реагирование.

Кроме того, Россия все чаще применяет комбинированные атаки: сначала запускает дроны и ложные цели, чтобы истощить систему ПВО, а потом — баллистические ракеты.

Автор напоминает, что наиболее эффективным средством борьбы с ними остаются комплексы Patriot, однако количество ракет-перехватчиков ограничено.

Кремль пытается повлиять на Запад

По мнению Дауэлла, массированные удары направлены не только против Украины. Они также должны убедить западные страны, что Россия способна непрерывно наносить удары, а Украину невозможно полностью защитить. Более того, дальнейшая поддержка Киева якобы только увеличивает риски для Европы.

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Почему Путин не торопится с мобилизацией

Автор напоминает, что мобилизация осенью 2022 года вызвала значительное недовольство внутри России и повлекла за собой массовый выезд граждан за границу.

С тех пор Кремль делает ставку на контрактников, большие единовременные выплаты, вербовку заключенных и наемников, стараясь не привлекать к войне жителей крупных городов.

В то же время, если потери и дальше будут превышать темпы набора, Кремлю придется вернуться к вопросу мобилизации.

В материале отмечается, что сообщения о возможной новой волне мобилизации после выборов в Госдуму РФ в сентябре официально не подтверждены.

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По мнению автора, если Путин все же примет такое решение, это станет свидетельством того, что ракетное давление, скрытая вербовочная кампания и попытки запугать Запад не принесли ожидаемого результата.

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