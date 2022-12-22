У Путина истерически отреагировали на передачу Patriot Украине

Как именно армия РФ будет уничтожать ЗРК, в Кремле не сообщили.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые США предоставит Украине, станут "законными целями" для российских военных.
Представителя российского президента цитируют российские СМП.
"Да, безусловно, как и все другие виды вооружений, которые используют Вооруженные силы Украины. Все же демилитаризация является одной из целей специальной военной операции", — пресс-секретарь кремлевского диктатора.
По его словам, поставки вооружения Украине якобы усложняют процесс урегулирования конфликта.
"Фактически США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот", — пресс-секретарь
Впрочем, Песков не уточнил, как именно армия РФ собирается охотиться за зенитно-ракетным комплексом.
Напомним, 21 декабря президент США Джо Байден подтвердил передачу ВСУ систем Patriot. Также Белый дом объявил о выделении Украине в один миллиард долларов военной помощи.
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