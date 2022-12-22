У Путина истерически отреагировали на передачу Patriot Украине

Как именно армия РФ будет уничтожать ЗРК, в Кремле не сообщили.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые США предоставит Украине, станут "законными целями" для российских военных.

Представителя российского президента цитируют российские СМП.

"Да, безусловно, как и все другие виды вооружений, которые используют Вооруженные силы Украины. Все же демилитаризация является одной из целей специальной военной операции", — пресс-секретарь кремлевского диктатора.

По его словам, поставки вооружения Украине якобы усложняют процесс урегулирования конфликта.

"Фактически США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот", — пресс-секретарь

Впрочем, Песков не уточнил, как именно армия РФ собирается охотиться за зенитно-ракетным комплексом.

Напомним, 21 декабря президент США Джо Байден подтвердил передачу ВСУ систем Patriot. Также Белый дом объявил о выделении Украине в один миллиард долларов военной помощи.

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