У Путина истерика: как сакральное 9 мая превратилось в самый большой ночной кошмар для Кремля

Российское Минобороны в одностороннем порядке объявило о «перемирии» с 8 по 10 мая, в очередной раз угрожая ударами по Киеву за попытки сорвать празднование сакрального 9 мая в Москве. Напомним, что об этом «перемирии» Путин сказал и Трампу во время их телефонного разговора на прошлой неделе. Киев ответил контрпредложением — начать режим тишины в ночь на 6 мая, если, по словам президента Зеленского, российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины. А украинский министр иностранных дел Андрей Сибига добавил, что мир не может ждать «парадов» и «праздников», поэтому 6 мая покажет, чего на самом деле хочет Россия.

В Москве сделали вид, что не услышали предложение Киева, ответив новыми ударами. Ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявлял, что ответ Украины на объявленное Россией «перемирие» на 9 мая не нужен. Но истерика в Кремле, которая длится уже вторую неделю, доказывает обратное. Россия, по словам Владимира Зеленского, довоевалась до того, что их главный парад уже зависит от нас. «Победобесие» 9 мая на Красной площади в Москве — единственная дата, объединяющая россиян. В то же время, «добрые дроны» в ночь на 8 мая снова наведались в Москву. А в результате удара дрона по офису аэронавигации в Ростове-на-Дону 13 аэропортов юга России могут закрыть до 12 мая.

Но горящее Туапсе и нефтяной дождь в городе еще раз наглядно продемонстрировали, что проблемы регионов Путина мало волнуют. Главное — это его собственная безопасность на параде 9 мая на Красной площади. О паранойе и истерике в Кремле, очередных пугалках и российском параде «победобесия», который Украина почти отменила, читайте в материале ТСН.ua.

Без Интернета и техники: «железный занавес» возвращается

В апреле Путин пытался объяснить, что об ограничениях интернета в России из-за якобы мер борьбы с террористическими угрозами заранее россиянам знать не надо. Как, очевидно, и о блокировке Telegram, превращая Россию во вторую Северную Корею и Иран. Тогда президент Зеленский предполагал, что закрытие в России Telegram может быть связано с принятием непопулярных решений: окончание войны в том или ином формате или ее эскалация и проведение еще большей мобилизации.

Однако на днях российское правительство все же предупредило, что, как и в прошлом году, мобильный интернет 9 мая в Москве полностью заблокируют из-за угрозы безопасности. Конечно, речь идет о непосредственной угрозе безопасности Путина. По словам Пескова, усиление личной безопасности главы Кремля, который 9 мая выступит с речью на Красной площади, необходимо из-за «террористической угрозы со стороны Украины».

Накануне CNN, ссылаясь на данные разведки одной из европейских стран, сообщал о параноидальном усилении охраны Путина для предотвращения потенциальных покушений или госпереворота.

Кремль установил системы наблюдения в домах близких сотрудников Путина. Поварам, охранникам и фотографам запрещено пользоваться общественным транспортом. Путин неделями сидит в модернизированных бункерах, часто в Краснодаре», — говорится в публикации CNN.

Financial Times также написала о параноидальной помешанности Путина на собственной безопасности. Издание также отмечало, что глава Кремля проводит все больше времени в подземных бункерах, управляя войной.

«Шок от операции «Паутина» (по поражению российской стратегической авиации на пяти российских авиабазах — Ред.) все еще присутствует», — также отмечает FT, ссылаясь на человека, знакомого с Путиным.

ТСН.ua уже писал, что впервые за 20 лет нынешний пятый за время полномасштабного российского вторжения в Украину парад на Красной площади состоится в «усеченном формате» без техники из-за «террористической угрозы» со стороны Киева.

«Россия объявила о параде 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, такое будет впервые за много-много лет. Они не могут позволить себе использование военной техники и боятся, что над Красной площадью будут жужжать дроны. Это о многом говорит. Это показывает, что сейчас они не сильны», — заявил Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества на этой неделе в Ереване.

Более того, Der Spiegel сообщил, что Кремль даже отменил аккредитацию на парад для иностранных медиа. Это коснулось как самого Der Spiegel, так и ряда других западных изданий. Освещать мероприятие допустят только российские СМИ. Однако даже к похоронам Брежнева в 1982 году советский режим допустил много иностранных журналистов, хотя и внимательно следил за ними и не позволял брать комментарии у людей.

Формат этого года очень напоминает парад 2022 года, когда Путин с болезненно опухшим лицом сидел на трибуне с одеялом на коленях в окружении российских чиновников и ветеранов. В тот год на 9 мая в Москву не приехал ни один иностранный лидер. Даже самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко не было. В этом году на парад приедут президент Лаоса Тонлун Сисулит, король Малайзии Султан Ибрагим и премьер Словакии Роберт Фицо. Среди самопровозглашенных будут Лукашенко и руководители непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

Угрозы ударить по Киеву: Россия не придерживается даже своего «перемирия»

Обращаясь к иностранным лидерам, планирующим быть на параде в Москве, президент Зеленский среди прочего сказал: «Мы не рекомендуем». Роберт Фицо, словацкий друг Путина, ответил, что «отвергает такие угрозы». В то же время, в его кабинете заявили о намерении Фицо передать Путину послание от Зеленского. В Офисе президента Украины в свою очередь предположили, что во время последнего разговора Фицо и Зеленского речь шла о дипломатических позициях и перспективах.

«И, в частности, премьер Фицо спросил, на что Украина настроена. Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное, в этом ключе Фицо и будет общаться (с Путиным — Ред.)», — предположил советник украинского президента Дмитрий Литвин.

Однако в Кремле не знают, что такое содержательный формат. Путин настроен только на продолжение войны. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, нет смысла проводить очередной раунд трехсторонних переговоров США-Украина-Россия (последняя встреча состоялась в начале февраля в ОАЭ — Ред.), пока Киев не выведет войска из Донбасса. Вроде бы только после этого, как утверждает Ушаков, прекратятся военные действия и откроются перспективы дальнейшего долгосрочного урегулирования. Однако это не новый ультиматум Кремля, который в Москве называют «духом Анкориджа» — итогом саммита Трампа и Путина на Аляске в августе 2025 года.

Под «содержательным» форматом в Кремле понимают только угрозы. Уже больше недели в России на разных уровнях запугивают ударить по центрам принятия решений в Киеве в случае реализации, как сказала спикер МИД РФ Мария Захарова, «киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы». В Кремле даже несколько раз призывали иностранные дипломатические миссии эвакуироваться из Киева, а пропагандисты с экранов телевизоров, демонстрируя карту украинской столицы, давали советы, куда лучше ударить.

«Нас этим не запугать», — прокомментировал пугалки Кремля министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Россия даже не может соблюсти «перемирие», которое само и объявило с 8 до 10 мая. Уже утром в пятницу, 8 мая, Владимир Зеленский сообщил, что в течение минувшей ночи российская армия продолжила наносить удары по украинским позициям. Все это, по его словам, ясно свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было.

«Завтрашний день в РФ зависит от того, что мы услышим сегодня. Мы будем действовать зеркально», — добавил позже в тот же день президент Зеленский.

