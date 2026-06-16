У Путина массово отменяют "крепкие" празднования из-за атак Украины: в Петербурге паника

Путин / © Associated Press

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В России могут отменить главный военно-морской парад из-за угрозы ударов Украины. Это говорит о том, что Украина постепенно возвращает войну РФ домой.

Об этом говорится в отчете ISW .

Что известно об отмене мер

Министерство обороны России, по всей вероятности, не будет проводить ежегодный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, посвященный Дню Военно-морского флота. Одной из причин называют рост угрозы украинских дальнобойных ударов. Об этом сообщает российское издание со ссылкой на источники в военном ведомстве.

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Отмечается, что парад, который проводился с 2017 года в последнее воскресенье июля, может быть упразднен из-за неспособности российской системы безопасности полностью защитить стратегические объекты в тылу.

В последние месяцы Украина неоднократно наносила удары по военной и нефтяной инфраструктуре в Санкт-Петербурге. В частности, атаки фиксировались в ходе проведения международного экономического форума в начале июня.

"Украинские дальнобойные удары на расстоянии более 1000 километров от международной границы продолжают демонстрировать, как Украина приближает войну России к дому, срывая события, на которых Кремль исторически играл для репутационных и нарративных целей", - считают аналитики.

Как мы писали, украинские удары по Санкт-Петербургу произошли в символически важный момент для Кремля — во время подорвавшего имидж Путина международного экономического форума. Атаки продемонстрировали, что война уже добралась до глубокого тыла РФ и даже стратегически важные города не безопасны. Такие удары имеют не только военный, но и информационно-психологический эффект, подрывая контроль Кремля и его нарратив о «стабильности».

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Ограниченный формат парада 9 мая в Москве показал утрату уверенности Кремля и рост его уязвимости. Сокращение мероприятия и отказ от демонстрации тяжелой техники связаны с опасениями ударов украинских дальнобойных дронов.

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