У Путина могут быть еще 2 дочери, кроме тех двух, о которых он почти не упоминает – Insider

Кроме дочерей с экс-женой, президент РФ может иметь еще дочерей с Кабаевой и бывшей уборщицей.

Президент России Владимир Путин имеет по меньшей мере две дочери, о которых он редко говорит. У российского диктатора будет еще одна дочь от эксгимнастки Алины Кабаевой и еще одна – от любовницы.

Об этом сообщает Insider.

Путин в течение длительного времени прилагал усилия, чтобы скрыть свою личную жизнь. Он редко публично признавал своих детей, хотя СМИ годами спекулировали и сообщали о двух дочерях, родившихся в браке с бывшей женой.

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Последующие сообщения медиа были сосредоточены вокруг слухов о том, что в двух внебрачных отношениях Путина могли родиться двое других детей.

В первом браке с бывшей бортпроводницей Людмилой Шкребневой у Путина родилось две дочери. С Людмилой президент РФ прожил три десятилетия до их развода в 2013 году.

Их дочерей зовут Мария и Екатерина. Мария родилась в Ленинграде в 1985 году, а Екатерина – в Германии в 1986 году, когда семья Путина жила там во время его работы в КГБ. Обе девочки названы в честь своих бабушек.

Когда в 1996 году семья переехала в Москву, девочки посещали немецкоязычную школу. Однако их забрали оттуда и перевели на домашнее обучение, когда Путин стал исполняющим обязанности президента.

Фото: BBC

"Не все родители так любят своих детей, как он. И он всегда их баловал, а я была той, кто должен их дисциплинировать", – сказала Людмила в недатированной цитате на сайте правительства Путина.

Но по мере того, как Путин набирал политическую власть, его детей на публике видели все реже. Вскоре после того, как нынешний диктатор стал премьер-министром, его семья была изолирована и оцеплена охраной, рассказала биограф Путина Наталья Геворкян. Дочери политика сказали ей, что восхищались своим отцом и гордились им, но, казалось, они мало видели его.

Биограф также оценила, что брак Путина с Людмилой мог быть без любви. Она не была счастливой женщиной, и президент РФ не хотел бы ее "держать".

Есть слухи, что у Путина есть третья дочь от бывшей российской художественной гимнастки Алины Кабаевой. Ни ребенок, ни отношения с Кабаевой не подтверждены.

Фото: Getty Images

После завершения спортивной карьеры Кабаева стала депутатом от прокремлевской партии "Единая Россия" и работала в Думе до 2014 года. Затем она возглавила крупнейший медиаконгломерат страны "Национальную медиагруппу".

Кроме того, появилась информация о том, что у Путина был роман с бывшей уборщицей Светланой Кривоногих. Женщина внезапно переехала в один из самых богатых районов Санкт-Петербурга.

Независимое российское издание "Проект" сообщило, что с конца 1990-х до конца 2010-х у пары были тесные отношения, в результате которых родилась дочь.

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мЗа это время Кривоногих прошла путь от бывшей уборщицы до миллиардерши, владелицы одного из любимых горнолыжных курортов Путина, сообщает Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Дочь Кривоногих, 2003 года рождения, зовут Елизавета Владимировна Розова, которая в соцсетях называет себя Луиза Розова. В документах, удостоверяющих личность, не указан отец, но ее отчество – Владимировна. Никаких отношений с Путиным ее мама не подтверждала.

Фото из соцсетей

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ бизнесмен Илья Пономарев заявлял, что у Кабаева на самом деле нет детей с Путиным и она является лишь прикрытием. По словам политика, слухи об отношениях пары разгонял раньше сам Кремль.

Путин и Кабаева: действительно ли у них есть общие дети

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