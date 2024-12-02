У Путина начали учить чиновников, как преподнести россиянам "образ победы" в войне

По словам источников, "будущие результаты войны должны расцениваться в обществе как победа, хотя разные социальные группы воспринимают ее по-разному".

Администрация президента России начала формировать у чиновников из регионов "образ победы" в войне с Украиной, который они должны транслировать гражданам.

Об этом сообщают "Коммерсант" и The Moscow Times.

Тема формирования "образа победы" в войне стала одной из основных на семинаре для вице-губернаторов в подмосковной мастерской управления "Сенеж".

Как сообщили источники издания "Коммерсант", администрация президента "выходит из того, что конец СВО (войны – ред.) будет и к нему нужно быть готовым".

По словам источников, "будущие результаты войны должны расцениваться в обществе как победа, хотя разные социальные группы воспринимают ее по-разному".

"Уже сейчас понятно, что они не устроят "рассерженных патриотов" и "либералов". Поэтому в Кремле предлагают опираться на "спокойное большинство", которое будет удовлетворено обозначенными президентом РФ "денацификацией" и "демилитаризацией" Украины, а также захватом четырех украинских регионов", – говорится в сообщении The Moscow Times.

Там добавили – в АП считают, что это большинство чиновникам необходимо "сохранить и расширить".

Отдельно Кремль поручил региональным властям работать с участниками войны, в частности заниматься их трудоустройством и реабилитацией. Ведь в противном случае они могут присоединиться к протестным движениям или криминалу.

К слову, эксперт по отношениям США и России со странами Ближнего Востока и Южной Азии Самуэль Рамани считает, что президенту России Владимиру Путину не удастся завершить войну против Украины без серьезных последствий для своей страны. Политические экстремисты внутри РФ могут "связать ему руки".

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