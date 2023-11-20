У Путина нашли новую суперяхту: ее обслуживает компания, строящая корабли для НАТО – расследование

В Стамбуле обнаружили новую суперяхту российского президента-диктатора Владимира Путина. Речь идет о 71-метровой яхте Victoria и 38-метровой лодке Orion, которая ее сопровождает. В настоящее время общеизвестный флот Путина насчитывает уже 10 кораблей.

Об этом говорится в расследовании центра "Досье".

По данным журналистов, суперяхтой Victoria, вероятно, пользуется любовница Путина Алина Кабаева и ее окружение.

Яхту Victoria строили 14 лет на судостроительном заводе военного завода "Севмаш". По таможенным декларациям Victoria стоит $50,1 млн.

Корпус Victoria был спущен на воду в 2013 году и отправлен в Италию на судостроительный завод компании ISA Yachts.

Там она стояла два года, но ISA Yachts так и не приступала к работе из-за отсутствия финансирования. Достраивали Victoria уже на судостроительном заводе турецкой компании AES Yachts и спустили на воду в 2019 году.

Сейчас Victoria находится в порту Тузла, в Стамбуле, на судостроительном заводе компании Desan. Эта фирма выполняет не только гражданские заказы, но и строит военные корабли для НАТО и может работать с секретной документацией Альянса.

По данным "Досье", яхта Victoria после ареста яхты "Шехерезада" в Италии теперь — самая большая яхта в Черном море, связанная с Путиным.

Напомним, в 2022 году в Италии арестовали гигантскую суперяхту "Шехеразда", которая, как утверждается, принадлежит кремлевскому диктатору Путину.

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