У Путина наступил "экономический паралич": Джонсон призвал не вестись на ядерные угрозы Кремля

Борис Джонсон советует не верить подобным угрозам, поскольку применение ядерного оружия со стороны РФ подорвет отношения Путина с Индией и Китаем, а на это диктатор пойти не может.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон высмеял угрозы заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о применении ядерного оружия на фоне поставок тяжелого вооружения Украине.

Во время "Украинского завтрака" в Давосе британский политик констатировал, что у Путина, очевидно, наступил "экономический паралич": он чувствует, что земля идет у него из-под ног, поэтому его приспешники разбрасываются нереальными угрозами.

Об этом сообщает УНИАН.

"Он (Путин – ред.) не будет использовать ядерное оружие, он никогда этого не сделает, но хочет, чтобы мы так думали. У него сейчас экономический паралич, он теряет землю под собой", – заявил британский экспремьер.

Джонсон призвал не верить подобным угрозам, ведь применение ядерного оружия со стороны РФ взорвет отношения Путина с Индией и Китаем, а на это диктатор пойти не может.

"Фокусируйте внимание на Украине, не на Путине. Надо поддерживать Украину, дать ей необходимые инструменты, чтобы она победила... HIMARS стал очень эффективным оружием, дайте им танки!" — призвал бывший глава британского правительства.

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