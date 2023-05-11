Мол, такие действия будут иметь негативные последствия для Вашингтона.

В Москве подвергли критике решение Соединенных Штатов Америки передать Украине конфискованные активы консервативного российского олигарха Константина Малофеева. Такое решение Вашингтона очень возмутило Кремль.

Об этом заявил спикер президента-диктатора РФ Дмитрий Песков, пишут российские средства массовой пропаганды.

По его словам, этот шаг США является незаконным. Песков выразил мнение, что решение будет иметь негативные последствия для Вашингтона, потому что, в частности. подрывает доверие инвесторов к Штатам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, мол, США "украли" деньги, а также такие решения "ударят по ним как бумеранг".

"Во-первых, это ущерб для того, у кого эти деньги, на русском языке, незаконно отобрали или украли. Это прямые убытки. А что касается Соединенных Штатов, то подобные решения, конечно, бьют за ними самим бумерангом", — высказался. он.

Песков заявил, что подобные шаги требуют ответа. Впрочем, не сказал, какие ответные действия может предпринять Российская Федерация.

"Без взаимности такие шаги, конечно, нельзя оставлять", – сказал Дмитрий Песков.

Конфискация активов российского олигарха

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд 10 мая разрешил отправить в Киев конфискованные активы российского олигарха Константина Малофеева. Речь идет о миллионах долларов. Средства будут направлены на восстановление Украины.

"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", — сказал Гарланд.

К слову, в прошлом году американское Министерство юстиции обвинило олигарха Малофеева в нарушении санкций, наложенных на РФ после ее вторжения в Украину, заявив, что он предоставлял финансирование россиянам, продвигающим сепаратизм в Крыму.

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