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У Путина назвали условие для переговоров с США – "прислушаться к "озабоченностям РФ"

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У Путина назвали условие для переговоров с США – "прислушаться к "озабоченностям РФ"

Фото: Associated Press

Дмитрий Песков высказался о переговорах России и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основой для переговоров Путина с президентом США Джо Байденом должно стать якобы "желание США прислушаться к озабоченностям России в отношении гарантий безопасности" и "вернуться к состоянию на декабрь-январь".

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

"Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь—январь и задаться вопросом, то, что предлагают русские, может, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею ввиду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", — сказал Песков.

Переговоры РФ и Украины

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин.

Владимир Путин предложил переговоры президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил президент африканской страны Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, посетивший в октябре Москву и Киев, чтобы передать соответствующий месседж Кремля.

С начала российского вторжения в Украину президент Турция Тайип Эрдоган взял на себя посредническую роль в войне.

Анкара не раз заявляла о необходимости перемирия между Киевом и Москвой.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал пять шагов, которые должно осуществить мировое сообщество для поддержки Украины и победы над Россией.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил бессмысленность потенциальных переговоров с Россией и заверил, что на сегодняшний день о потере новых территорий Украины речь не идет.

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