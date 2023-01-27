У Путина нет козыря в рукаве: российский оппозиционный журналист узнал, что задумал глава Кремля

Тайного оружия у России нет, но есть два специфических преимущества, считает журналист.
У российского президента-диктатора Владимира Путина нет козыря в рукаве, а угрозы РФ о своем "высокоточном оружии и технике" не имеют за собой никакой основы.
Такое мнение 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки.
По его словам, тайного оружия у России нет, но есть два специфических преимущества два. Это – мобилизация или любое другое решение.
"В начале января руководство России понимало, что в Украину приедет много западной техники и оружия. Весной ожидается контрнаступление, к которому Кремль уже определенное время готовится", — сказал он.
Журналист предполагает, что план Путина состоит в том, чтобы российская армия отвлекала украинскую от подготовки к контрнаступлению.
"План России в военном аспекте сейчас выглядит так: оттягивать украинское войско, мешать готовиться к наступлению и попытаться занять более успешные позиции в будущем украинском наступлении", — считает Наки.
Угроза нового наступления России
В Кремле готовятся к новому наступлению на Украину. Несмотря на большие потери Путин убежден, что его оккупационные войска могут вернуть инициативу после месяцев потери позиций.
Российское руководство продолжают мобилизационные мероприятия на территории своей страны, а также оккупированных украинских. По информации Генштаба, во временно аннексированном Крыму Россия проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. Следующая запланирована на конец февраля.
Между тем, в Пентагоне считают, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими для Украины в войне, развязанной Россией.
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