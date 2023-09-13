У Путина опасаются реакции россиян на "вторую волну" мобилизации — ISW

Кремль не может определиться с новой волной мобилизации и очередного призыва на военную службу, потому что опасается негативных реакций в обществе.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Специалисты отмечают, что российские инсайдерские источники утверждают, что ближайшее оцепление Кремля активно не соглашается с необходимостью и подготовкой ко "второй волне" мобилизации резервов накануне полугодового осеннего призыва в армию, который начинается 1 октября.

Один российский Telegram-канал, связываемый с источниками в российских службах безопасности, сообщил, что некоторые чиновники "серьезно" готовятся ко второй волне мобилизации резервов и даже надеются провести еще одну осень.

Американские аналитики отмечают, что важно учитывать разницу между призывом в РФ.

"Важно различать обычный российский призыв на военную службу каждые полгода; широкомасштабную мобилизацию в резерв, подобную той, которая привлекла более 300 тыс. резервистов к российским вооруженным силам осенью 2022 года; и "скрытую мобилизацию", которая привлекает меньше резервистов. периода времени и всевозможные попытки привлечь или заставить россиян подписать якобы добровольные контракты с российскими военными", — говорится в отчете ISW.

Канал также заявил, что российские чиновники хотят мобилизовать от 170 тыс. до 175 тыс. резервистов и перенести дату осеннего призыва от 1 октября на 1 ноября, чтобы обеспечить процесс мобилизации резерва, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 тыс. человек на контрактная служба с использованием принудительных мер, отмечается в отчете. Впрочем, в администрации президента-диктатора Владимира Путина опасаются реакции на подобные меры со стороны других российских чиновников и общества в целом.

Эксперты ISW отмечают, что эти планы, предложения и разногласия не являются новыми и не указывают на то, что Кремль в конце концов решил провести вторую волну мобилизации резервов в ближайшем будущем. Следует отметить, что эксперты Института давно наблюдают рост дискуссий по подготовке к мобилизации резервов в России и спекуляциям в преддверии весеннего призыва в начале 2023 года.

"Отдельные российские чиновники также предложили более радикальные меры по мобилизации, которые не были реализованы. Путин также подчеркнул темпы набора российских контрактников, отвечая на вопрос о возможной второй волне мобилизации резервов на Восточном экономическом форуме 12 сентября", — говорится в отчете ISW.

Комментируя заявления Путина о "добровольности" мужчин подписывать контракты, аналитики отмечают, что такой ответ диктатора не обязательно создает информационные условия для подготовки российского общества к принудительной мобилизации, а может свидетельствовать "о его приверженности" практике продолжающейся "скрытой мобилизации", поскольку любая новая волна мобилизации резервов зависит от президента РФ.

Напомним, во время выступления на Восточно-экономическом форуме Владимир Путин нафантазировал, сколько контрактников присоединилось к армии. По его словам, якобы еще 270 тысяч подписали контракты на службу как "добровольцы".

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