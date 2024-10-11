У Путина осталась единственная "красная линия": чего боится хозяин Кремля — американский эксперт

США должны снять ограничения на применение боеприпасов дальнего радиуса действия и поощрить союзников сделать то же самое.

Единственная реальная "красная линия" президента РФ Владимира Путина в отношении Украины заключается в прямом вмешательстве войск НАТО в войну. Хозяин Кремля боится НАТО и Соединенных Штатов.

Такое мнение высказал директор национальной безопасности Института прогрессивной политики Питер Юул в авторской колонке американского издания The Hill.

Эксперт напомнил, что США и их союзники по НАТО не раз пересекали объявленные Путиным красные линии без особых последствий. Однако американские официальные лица отказываются позволить Украине использовать предоставленное США оружие, такое как ракеты большой дальности ATACMS, для нанесения ударов по целям в глубине России.

"Сообщается, что они опасаются, что Москва отомстит непосредственно государствам-членам НАТО, умаляя эффект, который удары по российским аэродромам, складам материально-технического обеспечения и плацдармам могут иметь на поле боя", — отметил Питер Юул.

Американский специалист назвал единственной "красной линией" для Путина прямое вмешательство войск НАТО в войну в Украине.

"Все, что будет ниже порога прямого вмешательства НАТО, вероятно, не спровоцирует серьезный ответ против Соединенных Штатов или их союзников — хотя это может означать более жесткие российские удары по украинским гражданским", — отметил он.

Питер Юул считает, что США должны снять ограничения на применение боеприпасов дальнего радиуса действия и поощрить союзников сделать то же самое. Исключением могут быть только атаки на российские стратегические радары раннего предупреждения, которые, среди прочего, должны предупредить Москву о приближении ядерной атаки.

“Если разрешить Украине ударить по России американским оружием, Киев не выиграет войну. Но правильно нацеленные и умело выполненные — а украинские военные, бесспорно, продемонстрировали способность делать и то, и другое — такие удары могут снизить давление на украинские силы, воюющие на передовой, а также подорвать способность Москвы совершать террористические атаки против украинских гражданских”, — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее опытный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что Запад должен тратить меньше времени на волнение о "красных линиях" президента России Владимира Путина и установить свои собственные.

Красные линии Путина: поставки ракет КНДР для Кремля и разрешение Украине на удары вглубь России

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